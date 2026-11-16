Интерактивные мастер-классы по водосбережению проводят для школьников Астаны

Интерактивные мастер-классы образовательной программы Aqua Lab проходят в городе Астане по инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации. Программу реализуют НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» и корпоративный фонд Caravan of Knowledge.

Основное время мастер-класса отведено практике. Программа включает два мастер-класса: «Водный детектив» и «Создание походного фильтра для воды», на котором учащиеся изучают принципы фильтрации, собирают фильтр и испытывают его.

Также школьники работают с лабораторным оборудованием Aqua Lab. Они проводят простые опыты с водой, записывают результаты измерений и сравнивают их. Желающие смогут продолжить занятия в кружке Aqua Lab.

Мастер-классы проходят в многофункциональном центре «Таным». Партнерами программы также выступили компания Coca-Cola и Методический центр воспитательной работы и дополнительного образования города Астаны.

«Мы делаем акцент на практическом обучении, чтобы каждый ребенок мог применять полученные знания дома и в школе. Чем раньше мы сформируем эти привычки у детей, тем более ответственным будет отношение будущих поколений к водным ресурсам страны», – отметил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.