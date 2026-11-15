Обзор за неделю
9.11
Астана
Работы по реконструкции 746 каналов общей протяженностью свыше 4,6 тыс. км проводит Министерство водных ресурсов и ирригации
9.11
Астана
Экочас о водосбережении провели для школьников Астаны Посол Швейцарии и вице-министр водных ресурсов и ирригации
10.11
Анталья, Турция
Опыт восстановления Северного Арала Казахстан представил на Конференции ООН по изменению климата (COP31)
10.11
Астана
Необычные гости Астанинского водохранилища: сотрудники сняли на видео семью диких кабанов
11.11
Туркестанская область
В Туркестанской области возобновили реконструкцию Кызылкумского канала — одного из водохозяйственных долгостроев
12.11
Китай
Новая программа подготовки казахстанских водников стартовала в Китае
12.11
Астана
Восстановление 2,2 тыс. км каналов и автоматизация 1,4 тыс. км оросительных систем будут проведены в бассейне Северного Аральского моря
13.11
Астана
Международный эксперт высоко оценила ход работ по разработке Национальной информационной системы водных ресурсов