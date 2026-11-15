Обзор за неделю

9.11

Астана

Работы по реконструкции 746 каналов общей протяженностью свыше 4,6 тыс. км проводит Министерство водных ресурсов и ирригации

9.11

Астана

Экочас о водосбережении провели для школьников Астаны Посол Швейцарии и вице-министр водных ресурсов и ирригации

10.11

Анталья, Турция

Опыт восстановления Северного Арала Казахстан представил на Конференции ООН по изменению климата (COP31)

10.11

Астана

Необычные гости Астанинского водохранилища: сотрудники сняли на видео семью диких кабанов

11.11

Туркестанская область

В Туркестанской области возобновили реконструкцию Кызылкумского канала — одного из водохозяйственных долгостроев

12.11

Китай

Новая программа подготовки казахстанских водников стартовала в Китае

12.11

Астана

Восстановление 2,2 тыс. км каналов и автоматизация 1,4 тыс. км оросительных систем будут проведены в бассейне Северного Аральского моря

13.11

Астана

Международный эксперт высоко оценила ход работ по разработке Национальной информационной системы водных ресурсов