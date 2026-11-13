Международный эксперт высоко оценила ход работ по разработке Национальной информационной системы водных ресурсов
Руководитель программ Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) Каролина Милов высоко оценила работу Казахстана по проводимой работе по разработке Национальной информационной системы водных ресурсов (НИСВР).
На открытии Ситуационного центра Информационно-аналитического центра водных ресурсов в Астане специалисты ИАЦ представили возможности системы. На видеостене показали цифровую карту водных объектов и трёхмерную модель Шардаринского водохранилища с данными об объёме и уровне воды, притоке, сбросе и динамике наполнения.
«Мы рады видеть, что наша поддержка приносит результаты. Партнёры используют предоставленные ресурсы, объединяют их с инициативами других организаций и добиваются большего, чем планировалось изначально. Особенно хочу отметить профессионализм и потенциал специалистов, работающих в сфере управления водными ресурсами», - отметила Каролина Милов.
Кроме того, эксперт поддержала инициативу Министерства водных ресурсов и ирригации по проведению в школах эко-часов по водосбережению с участием депутатов и послов. Участниками эко-часов стали более 3,3 млн школьников и 35 тыс. студентов.
«Важно учиться друг у друга и знакомиться с опытом других стран. Реальные примеры, которыми делятся приглашённые спикеры, делают уроки содержательнее и интереснее для школьников», - отметила Каролина Милов.