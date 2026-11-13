Руководитель программ Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) Каролина Милов высоко оценила работу Казахстана по проводимой работе по разработке Национальной информационной системы водных ресурсов (НИСВР).

На открытии Ситуационного центра Информационно-аналитического центра водных ресурсов в Астане специалисты ИАЦ представили возможности системы. На видеостене показали цифровую карту водных объектов и трёхмерную модель Шардаринского водохранилища с данными об объёме и уровне воды, притоке, сбросе и динамике наполнения.

«Мы рады видеть, что наша поддержка приносит результаты. Партнёры используют предоставленные ресурсы, объединяют их с инициативами других организаций и добиваются большего, чем планировалось изначально. Особенно хочу отметить профессионализм и потенциал специалистов, работающих в сфере управления водными ресурсами», - отметила Каролина Милов.

Кроме того, эксперт поддержала инициативу Министерства водных ресурсов и ирригации по проведению в школах эко-часов по водосбережению с участием депутатов и послов. Участниками эко-часов стали более 3,3 млн школьников и 35 тыс. студентов.

«Важно учиться друг у друга и знакомиться с опытом других стран. Реальные примеры, которыми делятся приглашённые спикеры, делают уроки содержательнее и интереснее для школьников», - отметила Каролина Милов.