Вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев провел разъяснительную работу по Посланию Главы государства в Туркестанской области. Он встретился с представителями институтов гражданского общества, научного сообщества, студентами и жителями города Туркестана.

В ходе встреч Талгат Момышев рассказал о работе министерства по реализации поручений Главы государства.

С сентября 2023 года инвестиции в основной капитал водной отрасли составили порядка 1 трлн тенге. Сейчас модернизируется более 4,6 тыс. км ирригационных сетей.

В Туркестанской области ведется строительство водохранилищ «Бәйдібек ата» и «Қарақуыс» общим объемом 69,1 млн м³. Строительно-монтажные работы планируется завершить в этом году.

Особое внимание уделяется водосберегающим технологиям. Доля возмещения инвестиционных субсидий увеличена до 80%. Всего по стране водосберегающими технологиями охвачено 702,3 тыс. га, в том числе 132 тыс. га в Туркестанской области. На субсидирование в регионе в этом году предусмотрено 31,3 млрд тенге.

Также вице-министр рассказал о развитии Национальной информационной системы водных ресурсов и поправках в Водный кодекс, ограничивающих использование централизованной питьевой воды на автомойках. В завершение встреч Талгат Момышев ответил на вопросы жителей.