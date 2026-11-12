На площадке Службы центральных коммуникаций вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов рассказал о ходе реализации поручений Главы государства по развитию водохозяйственной инфраструктуры Казахстана.

В 2024-2025 годах выполнена реконструкция 190 каналов общей протяженностью свыше 1,4 тыс. км, пяти водохранилищ, восьми гидросооружений и 22 объектов питьевого водоснабжения, охвативших 321 населенный пункт или более 945 тыс. человек.

На сегодня ведутся работы более чем на 4,6 тыс. км каналов, из них в 2026 году планируется отремонтировать 962 км, что позволит улучшить водообеспечение порядка 200 тыс. га орошаемых земель. Стратегическая цель — сократить к 2030 году потери воды на каналах с 50 до 25 процентов.

В текущем году также предусмотрено завершение 12 проектов по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения с охватом 142 сельских населенных пунктов или порядка 540 тыс. человек.

Кроме того, близится к завершению строительство двух водохранилищ в Туркестанской области общей емкостью 69,1 млн м³. Также проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций на строительство трех новых водохранилищ в Жамбылской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.

«Ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации для реконструкции Коксарайского контррегулятора в Туркестанской области. Проводятся подготовительные работы для начала конкурсных процедур по реконструкции восьми водохранилищ. Также начаты строительно-монтажные работы по реконструкции ирригационных каналов общей протяженностью 979 км в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Алматинской областях и области Жетісу», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.

В следующем году в Акмолинской области планируется приступить к строительству Есильского контррегулятора объемом 873 млн м³.

Министерством также ведется работа по реализации проекта «Северное Аральское море и модернизация ирригационных систем» в Туркестанской и Кызылординской областях. На первом этапе сформирован пул из 131 проекта.

Проектами предусматривается реконструкция Кокаральской плотины, восстановление 2,2 тыс. км каналов и автоматизация 1,4 тыс. км оросительных систем. Цель работ — улучшение экологического состояния Приаралья за счет увеличения и стабилизации водных ресурсов в Северной части Аральского моря.

В текущем году проводятся многофакторные обследования на 82 коммунальных и 36 республиканских водохозяйственных объектах. Все работы планируется завершить до конца текущего года. В общей сложности до 2030 года планируется проведение многофакторных обследований на 557 объектах.

Продолжают расти темпы механизированной очистки каналов. В 2025 году очищены 1840 км каналов. С начала 2026 года фактически очищено 2342 км каналов.