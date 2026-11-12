Новая программа подготовки казахстанских водников стартовала в Китае

В Китае стартовало обучение первого потока из 14 казахстанских специалистов по новой программе «Умное водное хозяйство» в рамках сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК с компанией China Energy International Group.

Специалисты изучают опыт КНР в области строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений, а также применения цифровых технологий в управлении водными ресурсами. Также предусмотрены выезды на гидроузлы «Три ущелья» и «Гэчжоуба» для ознакомления с организацией эксплуатации и управления крупными гидротехническими сооружениями.

Кроме того, в Китае проходит обучение третий поток из 9 казахстанских специалистов водной отрасли в рамках меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП «Казводхоз» и компанией Power China International Group Limited, за счет китайской стороны.

Семинар направлен на изучение современных технологий очистки воды и эффективного использования водных ресурсов. Обучение проходит в Сучжоуском университете науки и технологий, также предусмотрены поездки в Ханчжоу и Шанхай для изучения практического опыта китайских предприятий.

«При подготовке специалистов важно учитывать задачи, которые сегодня стоят перед водохозяйственной отраслью. Программы обучения в Китае позволяют изучить современные технологии очистки воды, цифровые решения и опыт эксплуатации крупных гидротехнических сооружений. Наша задача - использовать полученные знания для повышения эффективности управления водными ресурсами в Казахстане»,- отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

Ранее в мае 34 казахстанских водника прошли обучение по комплексному управлению водными ресурсами. Всего за два года обучение в КНР охватило 206 казахстанских водников: 125 специалистов в 2025 году, 67 специалистов по программе Power China и 14 по программе China Energy International Group в 2026 году.

Министерство водных ресурсов и ирригации РК и китайские компании Power China и China Energy International Group намерены продолжить совместную переподготовку специалистов в 2027 году.