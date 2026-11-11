Министерство водных ресурсов и ирригации возобновило реконструкцию Кызылкумского магистрального канала в Туркестанской области. Реализация проекта позволит снизить риск подтопления села Алатау батыр, где проживают около 20 тысяч человек, а также улучшить обеспечение поливной водой почти 63 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Шардаринском и Арысском районах.

Возобновление реконструкции стало результатом системной работы Министерства по завершению ранее начатых водохозяйственных проектов. В рамках утверждённого алгоритма ведётся планомерная работа по завершению 10 объектов-долгостроев, реализация которых была начата в предыдущие годы. Кызылкумский магистральный канал стал одним из первых объектов, на которых удалось возобновить активные строительно-монтажные работы.

К реконструкции участка канала протяжённостью 3,8 км подрядная организация приступила в октябре 2026 года, после завершения вегетационного периода и прекращения подачи поливной воды. Учитывая сжатые сроки реализации проекта и его социально-экономическую значимость, Министерством совместно с подрядной организацией приняты меры по мобилизации необходимых трудовых, технических и материальных ресурсов.

В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся круглосуточно, в три смены. На объекте задействованы порядка 250 специалистов и более 50 единиц специализированной техники. Для обеспечения бесперебойного строительного процесса организована поставка полного объёма необходимых материалов и оборудования. Непосредственно на строительной площадке установлена бетоносмесительная установка, позволяющая обеспечить непрерывную подачу бетонной смеси и поддерживать высокие темпы бетонирования. Проектом предусмотрена облицовка русла канала бетоном, что позволит существенно сократить потери воды при транспортировке и повысить эффективность её использования.

«Завершение реконструкции Кызылкумского канала является одной из приоритетных задач Министерства. Особое внимание уделяется соблюдению графика строительства, качеству выполняемых работ и своевременному вводу объекта в эксплуатацию. Ход реализации проекта находится на постоянном контроле», - сообщил председатель Комитета водного хозяйства МВРИ РК Нурбек Сериков.