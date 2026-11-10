Вице-министр водных ресурсов и ирригации Арсен Жаканбаев выступил на панельной сессии, посвященной восстановлению водных экосистем и опыту возрождения Северного Аральского моря. Мероприятие прошло по инициативе министерства в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в турецком городе Анталья.

В ходе выступления вице-министр рассказал о результатах первой фазы проекта «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря». Проект реализован при поддержке Всемирного банка. Благодаря строительству Кокаральской плотины площадь водного зеркала Северного Арала увеличилась на 870 км², а соленость воды снизилась почти вдвое.

Также участникам представили комплексный проект «Северное Аральское море и модернизация ирригационных систем». Он предусматривает модернизацию ирригационной инфраструктуры. Первый этап проекта рассчитан на 2027–2030 годы и будет реализован за счет займа Всемирного банка.

Кроме того, Казахстан предложил три направления международного сотрудничества: обмен опытом, устойчивое финансирование восстановления водных экосистем и совместные проекты с измеримыми результатами.

«Восстановление Северного Арала – это не только инженерный проект, но и комплексная работа по восстановлению экосистемы и повышению устойчивости региона. Наш опыт показывает, что инженерные решения дают устойчивый эффект только вместе с рациональным водопользованием. Казахстан готов делиться опытом Северного Арала и участвовать в совместном изучении подходов, применимых в других регионах», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Арсен Жаканбаев.