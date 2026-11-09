В школе-лицее № 37 имени Сырбая Мауленова города Астаны прошел экологический час «Водный след, ответственный выбор каждого человека» с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарии в Казахстане Кристины Хонеггер и вице-министра водных ресурсов и ирригации Жандоса Салимова.

Экочас организован НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» в рамках инициативы Министерства водных ресурсов и ирригации «Экономь воду — сохраняй будущее!» и единой программы воспитания «Адал азамат».

Гости прошли по интерактивному образовательному маршруту: ознакомились со школьной теплицей, инициативами ученического самоуправления и творческими работами учащихся, посвященными сохранению водных ресурсов.

В ходе экочаса Посол Швейцарии Кристина Хонеггер выступила с докладом «Водный след: ответственное потребление и экологическая культура». Также учащиеся задали вопросы Послу и вице-министру о водосбережении, экологическом образовании и возможностях участия в природоохранных инициативах.

«Сохранение водных ресурсов является общей задачей государства, общества и каждого человека. Важно, чтобы бережное отношение к воде формировалось со школьной скамьи. Такие встречи помогают вовлекать детей и молодежь в реализацию экологических инициатив», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.

Напомним, за время реализации проекта «Экономь воду — сохраняй будущее!» в нем приняли участие более 3,3 млн школьников и 35 тыс. студентов по всей стране.