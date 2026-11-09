Министерство водных ресурсов и ирригации проводит реконструкцию 746 каналов общей протяженностью свыше 4,6 тыс. км. В текущем году планируется завершить работы на 964 км, что позволит улучшить водообеспечение порядка 200 тысяч га орошаемых земель.

Реконструкция и модернизация ирригационных сетей призвана сократить потери воды при транспортировке. Предусмотренное рядом проектов внедрение элементов автоматизации позволит обеспечить точный учет водных ресурсов.

Помимо модернизации ирригационных сетей также ведутся работы по реконструкции 12 гидротехнических сооружений, строительству пяти водохранилищ общим объемом 887 млн кубометров и 12 объектов питьевого водоснабжения для обеспечения качественной питьевой водой 142 населенных пунктов.

«В Послании народу Казахстана Глава государства уделил особое внимание необходимости более эффективного водопотребления в сельском хозяйстве. Развитие водохозяйственной инфраструктуры способствует экономии водных ресурсов. Особенно, в южных регионах, на которые приходится основная доля сельхозтоваропроизводителей. Для обеспечения учета воды на реконструируемых объектах внедряются элементы автоматизации», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.