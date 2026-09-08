Национальная информационная система водных ресурсов введена в промышленную эксплуатацию

Разработанная НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» МВРИ РК Национальная информационная система водных ресурсов (НИСВР) введена в промышленную эксплуатацию. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам цифровизации отрасли.

Информационная система разработана в рамках реализации поручения Главы государства. Она объединяет данные о водных объектах, водохозяйственной инфраструктуре, водопользователях, подземных водах и других элементах отрасли. Ее основная задача — обеспечить формирование единой, достоверной и актуальной базы данных для принятия управленческих решений.

На сегодня в НИСВР оцифрованы и структурированы данные по более чем 23 тыс. водных объектов, включая 17 758 рек, 3 148 озер и 1 207 гидротехнических сооружений.

Кроме того, в Системе зарегистрировано порядка 3 тыс. организаций и более 4 тыс. пользователей, занесены около 9 тыс. цифровых паспортов водохозяйственных и гидротехнических сооружений. Также принято более 2,2 тыс. отчетов первичного учета вод и более 1,3 тыс. отчетов 2-ТП.

«Функционал Национальной информационной системы водных ресурсов включает ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ, работу с данными по трансграничным водным объектам, а также космический мониторинг. Внедрение НИСВР позволит выстроить комплексную, многоуровневую систему управления водными ресурсами для устойчивого развития экономики и обеспечения водной безопасности страны», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Министерством также введена в опытную эксплуатацию Система раннего прогнозирования водопотребления, предусматривающая заключение с потребителями электронных договоров по подаче воды по каналам, онлайн-оплату и автоматизированный расчет водных ресурсов. На сегодня процесс заключения договоров полностью переведен в электронный формат, с начала года с аграриями подписано свыше 29 тыс. соглашений.