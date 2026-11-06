В текущем году процесс оформления договоров с РГП «Казводхоз» по подаче поливной воды впервые переведен в цифровой формат за счет внедрения новой биллинговой системы, разработанной НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Министерства водных ресурсов и ирригации.

Внедрение биллинговой системы упростило процесс подписания договоров и работу с документами, повысило прозрачность водопользования, минимизировало риски злоупотреблений, а также позволило сократить задолженность потребителей перед РГП «Казводхоз» и обеспечить соблюдение лимитов водопользования в южных регионах.

В результате с сельхозтоваропроизводителями Казахстана было заключено свыше 29 283 электронных соглашения, что на 2570 больше, чем в прошлом году.

«В настоящее время планируется проведение работ по усовершенствованию биллинговой системы. Министерство также намерено обеспечить внедрение данного инструмента для оформления договоров с другими организациями, оказывающими услуги подачи воды по каналам», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.