В Астане открыли Ситуационный центр для сбора и анализа данных о водных ресурсах. Он создан на базе НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ). В церемонии открытия приняли участие вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов, Посол Швейцарской Конфедерации в Республике Казахстан Кристина Хонеггер, руководитель региональных проектов GIZ Каролина Милов и председатель правления центра Кайратгали Хайрулла.

Центр позволит оперативно оценивать ситуацию и своевременно реагировать на изменения. Участникам продемонстрировали его оборудование, в том числе видеостену из восьми экранов.

Напомним, по поручению Главы государства Информационно-аналитический центр водных ресурсов МВРИ РК за счет грантовых средств разработал Национальную информационную систему водных ресурсов, которая введена в промышленную эксплуатацию.

Система включает 15 модулей и интегрирована с 12 ведомственными информационными системами, в нее внесены данные о более чем 23 тыс. водных объектов. Автоматизирован весь процесс — от подачи заявки до оплаты за потребление воды.

«Сегодня важно не только бережно использовать воду, но и иметь точную информацию о ее наличии, состоянии и использовании. Благодаря поддержке Германии, Швейцарии и GIZ мы обеспечили техническое оснащение Ситуационного центра. Впереди большая работа по развитию его возможностей, наполнению данными и внедрению новых решений. Все наши усилия направлены на рациональное использование водных ресурсов и их сохранение для будущих поколений», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.