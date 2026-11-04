Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития волонтерских инициатив, направленных на охрану и рациональное использование водных ресурсов.

Документ подписали вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышев и исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Татьяна Миронюк.

Основная цель меморандума — объединение усилий по сохранению водных объектов, развитию экологического волонтерства и формированию культуры бережного отношения к воде среди населения. В рамках сотрудничества стороны намерены реализовывать совместные проекты и мероприятия, направленные на защиту водных ресурсов, повышение экологической ответственности граждан и популяризацию принципов водосбережения.

Особое внимание будет уделено развитию волонтерских инициатив в регионах Казахстана, организации экологических акций, образовательных семинаров и тренингов, а также распространению лучших практик в сфере волонтерства. Кроме того, меморандум предусматривает обмен опытом, взаимную организационную и информационную поддержку совместных мероприятий, направленных на повышение общественной осведомленности о необходимости рационального использования водных ресурсов.

«Отметим, что по инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации ранее было создано первое волонтерское движение в водной отрасли — «Болашақтың қайнары». В его состав вошли студенты Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации города Тараз. Участники движения уже присоединились к экологической акции «Мөлдір бұлақ», организованной в рамках общенациональной инициативы Главы государства «Таза Қазақстан». В рамках акции проведены работы по очистке и восстановлению родников, благоустройству прилегающих территорий, уборке мусора и посадке саженцев. Помимо участия в экологических мероприятиях, волонтеры движения «Болашақтың қайнары» намерены заниматься популяризацией водосбережения и формированием экологической культуры среди населения. Подписание меморандума с Национальной волонтерской сетью станет продолжением системной работы Министерства по развитию экологического волонтерства и позволит расширить участие общественности в инициативах по сохранению водных ресурсов Казахстана», - отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.