Министерство водных ресурсов и ирригации планирует трехэтапную реконструкцию Большого Алматинского канала им. Д. Конаева. На сегодня разработан проект по реконструкции участка протяженностью 15,6 км.

Также ведется подготовка документации на реконструкцию участков общей протяженностью 110 км, что позволит полностью забетонировать и модернизировать главную водную артерию Алматинской области. Третий этап работ предусматривает реконструкцию головного сооружения Большого Алматинского канала.

Общая протяженность Большого Алматинского канала им. Д. Конаева составляет 168 км. Объект способен пропускать до 87 кубометров воды в секунду. Реконструкция Канала позволит довести его пропускную способность до проектных значений и улучшить подачу воды на орошаемые земли Алматинской области.

«Ранее в этом году была завершена реконструкция участков Большого Алматинского канала общей протяженностью 1,53 км. Были проведены работы по облицовке объекта монолитным железобетоном. Это позволило улучшить техническое состояние Канала, снизить потери воды и обеспечить качественное водообеспечение 33,3 тыс. га орошаемых земель области», — сообщил председатель Комитета водного хозяйства МВРИ РК Арсен Жаканбаев.