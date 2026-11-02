Сериков Нурбек Нуржанович родился в 1989 году в городе Балхаш Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации. Член Президентского молодёжного кадрового резерва.

Трудовой путь начал в 2012 году экономистом Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

В 2012–2013 годах — эксперт Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2013 по 2019 годы — эксперт, главный эксперт и руководитель Управления водоснабжения и водоотведения Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2019–2020 годах — руководитель Управления коммунального хозяйства Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

С 2020 по 2022 годы — заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства».

В 2022–2023 годах — руководитель ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области».

С 2023 по 2024 годы — управляющий директор, затем заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства».

С августа 2024 года по октябрь 2026 года — заместитель председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

С ноября 2026 года — председатель Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.