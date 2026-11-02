В прошлом году Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации был разработан Алгоритм завершения проектов-долгостроев по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений.

Алгоритмом предусмотрено возобновление и выполнение строительно-монтажных работ по 10 проектам, реализация которых началась в 2010-2020 годах, но не была завершена. Среди них: шесть проектов по реконструкции и модернизации каналов в Кызылординской и Туркестанской областях, а также реконструкция Преображенского гидроузла и Селетинского водохранилища в Акмолинской области, плотинного гидроузла на реке Кусак в области Абай и водозаборного сооружения на реке Сумбе в Алматинской области.

На сегодня возобновлены строительно-монтажные работы на водозаборном сооружении на реке Сумбе и Кызылкумском магистральном канале в Туркестанской области. По каналам К-26 и К-28 в Туркестанской области начаты конкурсные процедуры. Еще четыре проекта находятся на рассмотрении РГП «Госэкспертиза». Ведутся работы по корректировке оставшихся двух проектов.

«С момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации количество проектов-долгостроев по строительству и реконструкции водохозяйственных сооружений снизилось почти в два раза. Если в 2020-2022 годах на балансе Комитета водного хозяйства находилось 19 подобных проектов, то на сегодня их количество сокращено до 10. При этом оставшиеся проекты планируется завершить и сдать в эксплуатацию в течение двух лет», — сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета водного хозяйства МВРИ РК Нурбек Сериков.