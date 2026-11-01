Обзор за неделю

27.10

Астана

Около 40 млрд м³ воды направлено в озеро Балхаш за последние три года.

27.10

Туркестанская область

Посевные площади Туркестанской области орошаются с применением водосберегающих технологий.

28.10

Астана

Многофакторные обследования 138 гидротехнических сооружений выполнены Министерством водных ресурсов и ирригации за последние три года.

29.10

Туркестанская область

В рамках реализации Послания Главы государства Министерство водных ресурсов и ирригации РК и ТОО «South Hydro Power» подписали Соглашение по проекту строительства группового водопровода с каскадом ГЭС в Туркестанской области.

30.10

Астана

Реализация Послания Президента: до 214 млрд теңге вырос объем средств на субсидирование внедрения водосберегающих технологий орошения в Казахстане.

30.10

Кызылординская область

4 876 экологических инициатив реализовано в рамках проекта по водосбережению в школах Кызылординской области.