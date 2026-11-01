Обзор за неделю
27.10
Астана
Около 40 млрд м³ воды направлено в озеро Балхаш за последние три года.
27.10
Туркестанская область
Посевные площади Туркестанской области орошаются с применением водосберегающих технологий.
28.10
Астана
Многофакторные обследования 138 гидротехнических сооружений выполнены Министерством водных ресурсов и ирригации за последние три года.
29.10
Туркестанская область
В рамках реализации Послания Главы государства Министерство водных ресурсов и ирригации РК и ТОО «South Hydro Power» подписали Соглашение по проекту строительства группового водопровода с каскадом ГЭС в Туркестанской области.
30.10
Астана
Реализация Послания Президента: до 214 млрд теңге вырос объем средств на субсидирование внедрения водосберегающих технологий орошения в Казахстане.
30.10
Кызылординская область
4 876 экологических инициатив реализовано в рамках проекта по водосбережению в школах Кызылординской области.