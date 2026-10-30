В Кызылорде прошёл Республиканский семинар «Таза Қазақстан: формирование экологической культуры и навыков водосбережения через образование». Семинар организован НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» и ЮНИСЕФ при поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации РК, Министерства просвещения РК и акимата Кызылординской области. В нём приняли участие представители 20 регионов страны.

Семинар проведён в рамках проекта «Экономь воду — сохраняй будущее!». Главной темой стали итоги проекта «Вода и образование», пилотной площадкой которого выступила Кызылординская область.

За период реализации проектом охвачены 55 организаций образования, более 67 тыс. детей и молодёжи и 1 773 педагога. Проведено 2 843 интерактивных занятия и реализовано 4 876 экологических инициатив, среди которых работа 55 школьных водных клубов, а также мероприятия по уборке прибрежных территорий.

В ходе семинара педагоги Кызылординской области представили методические разработки по включению темы водосбережения в учебный процесс и работу школьных клубов. Также были организованы выставки исследовательских проектов школьников и экологических инициатив, в том числе в рамках акции «Мөлдір бұлақ».

«Опыт Кызылординской области показал, что культура бережного отношения к воде формируется прежде всего через школу. Сейчас наша задача — сделать этот опыт доступным для всех регионов. Для этого педагогам предложен методический ресурс «Су сандығы», включающий 17 тематических разделов и практические материалы. Работа будет продолжена совместно с Министерством просвещения, ЮНИСЕФ, Французским агентством развития и Исполнительным комитетом МФСА», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абраимов.