В целях реализации поручения Главы государства по стимулированию внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве в республиканском бюджете на 2026–2028 годы предусмотрено 214,6 млрд теңге — в четыре раза больше, чем в предыдущий трехлетний период. На субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельхозтоваропроизводителям выделено 13,5 млрд тенге.

Данная мера призвана обеспечить переход аграриев на дождевальные и капельные системы полива без значительных финансовых затрат, а также охватить больше сельхозтоваропроизводителей, желающих внедрить водосберегающие технологии.

Напомним, ранее Министерство водных ресурсов и ирригации с 50% до 80% увеличило размер возмещения затрат фермеров на приобретение и установку водосберегающих систем орошения. Субсидии на поливную воду при применении таких технологии увеличены до 85%.

В результате реализованных мероприятий общая площадь использования водосберегающих технологий в Казахстане достигла 702,3 тыс. га. Это позволило сэкономить порядка 1,1 млрд кубометров воды.

Также ускорились темпы внедрения современных систем орошения. До 2024 года данный показатель составлял в среднем 30 тыс. га в год. В 2024-2026 годах он превысил 150 тыс. га в год.

Кроме того, были внесены изменения в правила субсидирования поливной воды. Среди них — включение лазерного планировщика в перечень субсидируемых водосберегающих технологий

«В Послании народу Казахстана Президент подчеркнул важность обеспечения эффективного использования воды в сельском хозяйстве, на которое приходится до 60% потребляемых водных ресурсов. Комплексные меры, реализуемые нашим министерством, направлены на выполнение данной задачи. К 2030 году общую площадь применения водосберегающих технологий планируется довести до 1,3 млн га. Ожидается, что это позволит ежегодно экономить до 2,2 млрд кубометров воды», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.