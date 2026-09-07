Обзор за неделю

31.08

Астана

Полностью устранить убытки позволили комплексные меры по трансформации РГП «Казводхоз».

1.09

Астана

840 студентов начали обучение по водным специальностям в новом учебном году.

2.09

Алматинская область

Масштабную модернизацию Большого Алматинского канала проведет Министерство водных ресурсов и ирригации.

3.09

Жамбылская область

Порядка 600 родников обследованы в Жамбылской области в рамках масштабной инвентаризации родников Казахстана

4.09

Астана

Министерство водных ресурсов и ирригации подвело итоги работы за прошедшие три года.