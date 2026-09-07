Обзор за неделю
31.08
Астана
Полностью устранить убытки позволили комплексные меры по трансформации РГП «Казводхоз».
1.09
Астана
840 студентов начали обучение по водным специальностям в новом учебном году.
2.09
Алматинская область
Масштабную модернизацию Большого Алматинского канала проведет Министерство водных ресурсов и ирригации.
3.09
Жамбылская область
Порядка 600 родников обследованы в Жамбылской области в рамках масштабной инвентаризации родников Казахстана
4.09
Астана
Министерство водных ресурсов и ирригации подвело итоги работы за прошедшие три года.