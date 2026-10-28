Комплексным планом развития водной отрасли Республики Казахстан на 2024–2028 годы предусмотрено проведение многофакторных обследований 168 республиканских гидротехнических сооружений.

С начала 2024 года по сегодняшний день Министерством водных ресурсов и ирригации обследованы 138 гидросооружений, что составляет порядка 82% от общего количества объектов, предусмотренных Комплексным планом.

В числе обследованных объектов: Актюбинское и Каргалинское водохранилища в Актюбинской области, Бартогайское и Куртинское водохранилища в Алматинской области, Уйдененское водохранилище в Восточно-Казахстанской области, Терис-Ащыбулакское водохранилище в Жамбылской области, Битикское и Пятимарское водохранилища в Западно-Казахстанской области, Ынтымакское водохранилище в Карагандинской области и Верхне-Тобольское водохранилище в Костанайской области.

До конца текущего года запланировано завершение многофакторных обследований 10 гидротехнических сооружений, в следующем году — оставшихся 20 объектов.

Многофакторные обследования необходимы для контроля и обеспечения безопасности водохозяйственных объектов. Своевременные проверки позволяют выявить сооружения, требующие ремонта, и исключить риски аварий и прорывов. По результатам многофакторного обследования разрабатывается декларация безопасности объекта, которая направляется на независимую экспертизу.

«Работа по реализации предусмотренных Комплексным планом мероприятий продолжается и находится на контроле Министерства. Многофакторные обследования позволяют получать актуальную информацию о техническом состоянии гидротехнических сооружений, своевременно выявлять потенциальные риски, определять необходимые меры по обеспечению их надежной эксплуатации, а также формировать обоснованные предложения по проведению ремонтных и восстановительных работ», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.