«В 2022 году мы начали переход к дождевальному орошению. С тех пор установили пять машин для полива 300 га земель. Также планируем внедрить системы капельного орошения на кукурузных полях», — сообщил председатель крестьянского хозяйства «Мурсалы» Талгат Арипбаев.

Напомним, что в настоящее время в Казахстане действуют семь отечественных заводов по производству дождевальных машин и капельного оборудования.

Для стимулирования экономии воды в сельском хозяйстве Министерство водных ресурсов и ирригации увеличило размер возмещения затрат фермеров на приобретение и установку водосберегающих систем с 50% до 80%, а субсидии на поливную воду при их использовании увеличены до 85%.

В результате общая площадь применения водосберегающих технологий в Казахстане достигла порядка 702,3 тыс. га. С начала текущего года современными системами полива были дополнительно охвачены 158 тыс. га орошаемых земель.