Около 40 млрд м³ воды направлено в озеро Балхаш за последние три года

За последние три года в озеро Балхаш поступило около 40 млрд м³ воды, что позволило стабилизировать его уровень.

Так, в 2024 году в Балхаш было направлено порядка 15,9 млрд м³ воды, в 2025 году — около 13,9 млрд м³. С начала текущего года в озеро поступило более 9,7 млрд м³ воды.

Сброс воды в озеро Балхаш осуществляется из Капшагайского водохранилища, регулирующего приток по трансграничной реке Или. Напомним, что в текущем году водохранилище удалось наполнить на 98%. В предыдущие два года — на 100%.

«Приток воды по реке Или сохраняется на среднемноголетнем уровне. Это обеспечивает поддержание уровня озера Балхаш на оптимальной отметке в 341 м по Балтийской системе высот. Кроме того, совместно с французскими экспертами ведется разработка Мастер-плана до 2040 года по сохранению Балхаша. Проведены полевые исследования. Ведется анализ полученных результатов», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.