Обзор за неделю
19.10
Жамбылская область
Более чем в два раза превышен объем очистки ирригационных каналов в Жамбылской области.
19.10
Астана
Первое заседание Совета по взаимодействию с неправительственными организациями состоялось в Министерстве водных ресурсов и ирригации.
20.10
Ханчжоу, КНР
Казахстанские специалисты водной отрасли изучают опыт Китая в сфере ирригации, управления водными ресурсами и малой гидроэнергетики.
20.10
Астана
Нуржан Амиржанов назначен директором Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации.
21.10
Павлодарская область
115 млн м³ воды направлено в пойму реки Шидерты для обеспечения кормами около 450 животноводческих хозяйств Павлодарской области.
21.10
Алматы
Министерство водных ресурсов и ирригации и КазНУ им. аль-Фараби подписали документы о сотрудничестве.
22.10
Акмолинская область
Новый групповой водопровод запущен в Акмолинской области накануне Дня Республики.
22.10
Костанайская область
Более 981 млн кубометров воды накоплено в крупнейших водохранилищах Костанайской области.
23.10
Астана
Более 192 млрд теңге инвестиций привлечено в основной капитал водной отрасли Казахстана за девять месяцев 2026 года.
24.10
Астана
194 специалиста водохозяйственной отрасли удостоились государственных и ведомственных наград в честь Дня Республики.