Обзор за неделю

19.10

Жамбылская область

Более чем в два раза превышен объем очистки ирригационных каналов в Жамбылской области.

19.10

Астана

Первое заседание Совета по взаимодействию с неправительственными организациями состоялось в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

20.10

Ханчжоу, КНР

Казахстанские специалисты водной отрасли изучают опыт Китая в сфере ирригации, управления водными ресурсами и малой гидроэнергетики.

20.10

Астана

Нуржан Амиржанов назначен директором Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации.

21.10

Павлодарская область

115 млн м³ воды направлено в пойму реки Шидерты для обеспечения кормами около 450 животноводческих хозяйств Павлодарской области.

21.10

Алматы

Министерство водных ресурсов и ирригации и КазНУ им. аль-Фараби подписали документы о сотрудничестве.

22.10

Акмолинская область

Новый групповой водопровод запущен в Акмолинской области накануне Дня Республики.

22.10

Костанайская область

Более 981 млн кубометров воды накоплено в крупнейших водохранилищах Костанайской области.

23.10

Астана

Более 192 млрд теңге инвестиций привлечено в основной капитал водной отрасли Казахстана за девять месяцев 2026 года.

24.10

Астана

194 специалиста водохозяйственной отрасли удостоились государственных и ведомственных наград в честь Дня Республики.