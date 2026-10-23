В честь Дня Республики в Министерстве водных ресурсов и ирригации прошла торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград работникам и ветеранам сферы водного хозяйства. В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев и министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В общей сложности в преддверии Дня Республики были отмечены заслуги 194 человек, представляющих центральный аппарат Министерства и его подведомственные организации.

Государственных наград удостоились 24 специалиста, медалью «Еңбек ардагері» награждены 7 человек, нагрудным знаком «Үздік қызметкер» — 2 человека, нагрудным знаком «Су шаруашылығының үздігі» — 19 человек. Медаль «Салаға қосқан үлесі үшін» вручена 15 работникам водного хозяйства, 70 специалистов награждены почетными грамотами, 57 — получили благодарственные письма.

«Уважаемые работники водного хозяйства, от чистого сердца поздравляю вас с Днем Республики! Как отметил Глава государства: «Вода — источник жизни. Это важнейший стратегический ресурс для всех стран мира. Поэтому для Казахстана водный вопрос — вопрос национальной безопасности. Данной сфере государство уделяет особое внимание». Действительно, сохранение и эффективное использование водных ресурсов очень важно для устойчивого развития республики. Стабильное прохождение вегетационного периода в этом году также является результатом слаженной работы всех специалистов, работающих в данной сфере. Выражаю благодарность каждому, кто вносит свой вклад в это общее дело. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в работе!», — отметил заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев.