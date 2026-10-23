За первые девять месяцев текущего года в основной капитал водной отрасли Казахстана были привлечены инвестиции на сумму 192,6 млрд теңге. Таким образом, с момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации в сентябре 2023 года общий объем инвестиций составил 970,8 млрд теңге.

Напомним, что в 2024–2025 годах объем привлеченных средств в основной капитал водной отрасли составил 676,7 млрд теңге — на 79% больше в сравнении с предыдущими двумя годами.

В числе реализуемых за счет инвестиций инициатив: совместные с Исламским банком развития работы по строительству трех водохранилищ в Жамбылской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях, строительство Есильского контррегулятора в Акмолинской области при поддержке Азиатского банка развития и другие масштабные проекты.

«Привлекаемые средства направляются прежде всего на строительство и модернизацию водохозяйственной инфраструктуры. Речь идет о водохранилищах, каналах, гидротехнических сооружениях и других объектах, от которых зависит стабильное водоснабжение населения и отраслей экономики. В конечном итоге инвестиции должны повысить надежность водоснабжения, сократить потери воды и сделать управление водными ресурсами более эффективным. При этом международное сотрудничество не ограничивается финансовой поддержкой. Оно также предусматривает внедрение современных технологий, цифровизацию отрасли, укрепление кадрового и научного потенциала, а также обмен передовым опытом», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.