Более 981 млн кубометров воды накоплено в крупнейших водохранилищах Костанайской области

На площадке региональной службы коммуникаций исполняющий обязанности директора Костанайского филиала РГП «Казводхоз» Сакен Кокишев и руководитель Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Алмат Абжанов подвели итоги вегетационного периода в регионе.

В поливной период 2026 года Филиал подал потребителям 20,3 млн кубометров воды для орошения 6512 га земель.

На сегодня крупнейшие водохранилища области — Верхне-Тобольское и Каратомарское — наполнены на 70%. Суммарно в них накоплено 981,3 млн кубометров воды при проектном объеме в 1,4 млрд кубометров.

По состоянию на сегодняшний день Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией выдано 109 разрешений на специальное водопользование. С начала года проведены 36 контрольных мероприятий, в результате которых выявлено 31 нарушение.

«Ежегодно во время вегетационного периода производятся безопасные сбросы из водохранилищ. Поддерживается необходимый уровень воды в реках для обеспечения водопотребителей. Вместе с этим, в случае необходимости, сотрудниками филиала проводятся встречи с сельхозтоваропроизводителями», — сообщил и.о. директора Костанайского филиала РГП «Казводхоз» Сакен Кокишев.