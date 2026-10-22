Новый групповой водопровод запущен в Акмолинской области накануне Дня Республики

Во исполнение поручения Главы государства Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации запущен новый групповой водопровод. Объект обеспечит централизованным водоснабжением три села Сандыктауского района Акмолинской области, в которых проживают более 1,1 тыс. человек.

В церемонии запуска объекта приняли участие исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета водного хозяйства МВРИ РК Булан Турлыбеков и аким Сандыктауского района Серик Кудабай.

«Новый водопровод улучшит питьевое водоснабжение сел Красная Поляна, Петриковка и Арбузинка. В рамках проекта был проложен водовод протяженностью 22,1 км, пробурены две водозаборные скважины, построена водозаборная площадка и две площадки водопроводных сооружений с насосными станциями. Также установлены 123 колодца, выполнены работы по электроснабжению», — сообщил и.о. заместителя председателя Комитета водного хозяйства МВРИ РК Булан Турлыбеков.