В текущем году Павлодарский филиал РГП «Казводхоз» осуществил природоохранные попуски в объеме 115 млн м³ в пойму реки Шидерты для обводнения Шидертинской системы лиманного орошения.

В результате затоплены 21 тыс. га лиманов. Сброс осуществлялся через Шидертинский магистральный канал протяженностью 67,45 км и Шидертинский водопроводящий тракт протяженностью 112 км.

Попуски также необходимы для поддержания уровня Аулиекольской системы озер, а также озер Басентин, Шыганак, Бозайгыр и Жалаулы. В шести сельских округах сельской зоны города Экибастуза и Актогайского района природоохранные мероприятия позволяют обеспечивать около 450 сельхозтоваропроизводителей грубыми кормами для домашнего скота.

«Природоохранные попуски осуществляются ежегодно для поддержания экосистем и биоразнообразия региона, а также для защиты водных объектов от загрязнения и истощения. Обводнение лиманов и природных пастбищ обеспечивает животноводство кормовой базой и способствует развитию местного сельского хозяйства», — сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.