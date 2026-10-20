Амиржанов Нуржан Муратович родился в 1986 году в области Абай. Окончил Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева по специальности «Водные ресурсы и водопользование», Семипалатинский государственный университет имени Шакарима по специальности «Финансы» и Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «Государственное и местное управление».

Трудовой путь начал в 2009 году в качестве инженера-гидротехника Республиканского государственного предприятия «Западводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2011 по 2014 годы — эксперт Департамента стратегии использования природных ресурсов МСХ РК, эксперт Департамента природных ресурсов.

С 2014 по 2022 годы — главный эксперт Комитета по водным ресурсам.

С 2022 по 2025 годы — директор Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз».

С октября 2025 года по апрель 2026 года — главный технический консультант по первому компоненту проекта «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем, II фаза».

С апреля 2026 года по октябрь 2026 года — руководитель Управления проектно-изыскательских работ Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

С 16 октября 2026 года — директор Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.