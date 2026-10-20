Казахстанские специалисты водной отрасли проходят обучение в Китайской Народной Республике в рамках международных семинаров, посвященных модернизации ирригационных систем, внедрению современных водохозяйственных технологий и развитию малой гидроэнергетики.

Мероприятия организованы Научно-исследовательским институтом сельской электрификации Министерства водных ресурсов КНР и Азиатско-Тихоокеанским учебно-исследовательским центром малой гидроэнергетики (HRC).

С 9 по 22 сентября в городе Ханчжоу состоялись семинары «Строительство и управление ирригационными районами для стран инициативы «Один пояс — один путь» и «Модернизация и устойчивое развитие крупных и средних ирригационных районов для стран Азии».

14 октября стартовали «Семинар по управлению водными ресурсами и развитию экологически устойчивой малой гидроэнергетики для стран инициативы «Один пояс — один путь» и «Семинар по водохозяйственным технологиям для развивающихся стран», которые продлятся до 27 октября.

В общей сложности обучение пройдут 25 человек. Казахстанские специалисты изучают опыт Китая в области строительства, модернизации и эксплуатации ирригационной инфраструктуры, внедрения водосберегающих технологий и повышения эффективности использования воды в сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделено модернизации ирригационных районов, технологиям учета воды, насосным станциям и применению цифровых решений в управлении оросительными системами.

Также рассматривается опыт КНР в сфере строительства и эффективной эксплуатации малых гидроэлектростанций в целях обеспечения устойчивого развития и сохранения водных ресурсов.

«Программа сочетает теоретические занятия и практические выезды. Участники знакомятся с практикой эксплуатации и модернизации водохозяйственной инфраструктуры, а также с применением современных технологий управления водными ресурсами. В рамках семинаров также состоялся обмен опытом с китайскими экспертами по вопросам развития ирригационных систем, водосбережения и эффективного управления водой», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.