В Министерстве водных ресурсов и ирригации состоялось заседание Совета по взаимодействию с неправительственными организациями под председательством первого вице-министра Нурлана Алдамжарова.

В ходе заседания рассмотрены вопросы разработки Концепции комплексного использования и управления подземными водами Республики Казахстан на 2027–2040 годы, а также бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов, предусмотренных принятым в прошлом году Водным кодексом.

Представители неправительственных организаций высказали мнения по рассматриваемым вопросам и внесли предложения по дальнейшему совершенствованию подходов к управлению водными ресурсами.

«Взаимодействие с институтами гражданского общества, привлечения экспертного сообщества к обсуждению отраслевых инициатив и развитие открытого диалога по вопросам рационального использования и охраны водных ресурсов очень важны для нас. Заседания Совета направлены на укрепление взаимодействия государственных органов и неправительственных организаций, а также позволяют учитывать предложения общественности при рассмотрении актуальных вопросов водохозяйственной отрасли», — сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.