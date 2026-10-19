Более чем в два раза превышен объем очистки ирригационных каналов в Жамбылской области

В целях обеспечения стабильной подачи воды потребителям Жамбылский филиал РГП «Казводхоз» проводит работы по механизированной очистке ирригационных каналов. На 2026 год была запланирована очистка 77,3 км каналов. При этом фактический объем выполненных работ уже составил 160,3 км или 207,4% от первоначального плана.

Данного результата удалось достичь в том числе благодаря укреплению материально-технической базы Жамбылского филиала РГП «Казводхоз». Напомним, что в прошлом году Филиалу было предоставлено 55 единиц спецтехники. Это позволило повысить производительность работ и расширить возможности по содержанию и восстановлению водохозяйственной инфраструктуры.

Отметим, что с начала текущего года филиалами РГП «Казводхоз» выполнена механизированная очистка более 2043 км каналов. До конца года планируется очистить еще порядка 200 км.

Таким образом, темпы механизированной очистки каналов в Казахстане продолжают расти. Для сравнения: в 2025 году филиалами РГП «Казводхоз» было очищено 1840 км каналов. В 2024 году — 1 147,6 км, в 2023 году — 678 км.

«Модернизация каналов, внедрение современных подходов к управлению водными ресурсами и обновление технического парка создают основу для более эффективного использования воды и устойчивого развития орошаемого земледелия. Работа по обновлению ирригационной инфраструктуры будет продолжена. Реализация запланированных проектов позволит поэтапно привести водохозяйственные объекты в надлежащее состояние, повысить надежность водоснабжения и обеспечить эффективное использование водных ресурсов», — сообщил директор Департамента развития водохозяйственных сооружений МВРИ РК Саги Утелов.