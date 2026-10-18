Обзор за неделю

12.10

Астана

Министерство водных ресурсов и ирригации и Университет Аризоны разрабатывают дорожную карту сотрудничества.

12.10

Астана

Культуру водосбережения обсудили со школьниками Астаны Посол Польши и вице-министр водных ресурсов.

13.10

Алматинская область

Работы по усовершенствованию ирригационных систем общей протяженностью 68,5 км завершаются в Алматинской области.

13.10

Акмолинская область

Более 150 млн кубометров воды направлено на водоснабжение населенных пунктов Акмолинским филиалом РГП «Казводхоз».

14.10

Астана

С четырех до семи выросло количество отечественных заводов, производящих водосберегающие технологии орошения.

14.10

Алматинская область

173 км ирригационных каналов очищено в Алматинской области с начала года.

15.10

Кызылординская область

Первая за 26 лет очистка канала «Жетыколь» проведена в Кызылординской области в целях сохранения озер и пастбищ.

15.10

Рим, Италия

Казахстан принял участие в Римском водном диалоге в штаб-квартире ФАО

16.10

Костанайская область

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов совершил рабочую поездку в Костанайскую область, где ознакомился с работой крупных водохозяйственных объектов и их готовностью к предстоящему паводковому сезону.

16.10

Костанайская область

Реконструкцию шести водохранилищ проведет в Костанайской области Министерство водных ресурсов и ирригации.

17.10

Костанайская область

Многофакторное обследование плотины «Албарбогет» проводит Министерство водных ресурсов и ирригации в Костанайской области.