Обзор за неделю
12.10
Астана
Министерство водных ресурсов и ирригации и Университет Аризоны разрабатывают дорожную карту сотрудничества.
12.10
Астана
Культуру водосбережения обсудили со школьниками Астаны Посол Польши и вице-министр водных ресурсов.
13.10
Алматинская область
Работы по усовершенствованию ирригационных систем общей протяженностью 68,5 км завершаются в Алматинской области.
13.10
Акмолинская область
Более 150 млн кубометров воды направлено на водоснабжение населенных пунктов Акмолинским филиалом РГП «Казводхоз».
14.10
Астана
С четырех до семи выросло количество отечественных заводов, производящих водосберегающие технологии орошения.
14.10
Алматинская область
173 км ирригационных каналов очищено в Алматинской области с начала года.
15.10
Кызылординская область
Первая за 26 лет очистка канала «Жетыколь» проведена в Кызылординской области в целях сохранения озер и пастбищ.
15.10
Рим, Италия
Казахстан принял участие в Римском водном диалоге в штаб-квартире ФАО
16.10
Костанайская область
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов совершил рабочую поездку в Костанайскую область, где ознакомился с работой крупных водохозяйственных объектов и их готовностью к предстоящему паводковому сезону.
16.10
Костанайская область
Реконструкцию шести водохранилищ проведет в Костанайской области Министерство водных ресурсов и ирригации.
17.10
Костанайская область
Многофакторное обследование плотины «Албарбогет» проводит Министерство водных ресурсов и ирригации в Костанайской области.