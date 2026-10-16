В рамках рабочей поездки в Костанайскую область министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел встречу с жителями Карабалыкского района. Глава водохозяйственного ведомства рассказал гражданам о проводимой министерством работе по развитию водной отрасли региона.

Так, в целях подготовки к весеннему паводку выполнены работы по реконструкции и ремонту шести гидротехнических объектов. В Карасуском районе продолжается строительство водоотводного канала протяженностью 14,2 км.

Завершена реконструкция плотины «Албарбогет» в Джангельдинском районе. Проект направлен на защиту близлежащих населенных пунктов от подтоплений и обеспечение животноводства кормовой базой.

Кроме того, Комитетом водного хозяйства разрабатываются проекты по реконструкции шести водохранилищ. Среди них — крупнейшие в регионе Верхне-Тобольское и Каратомарское водохранилища.

Также на обоих объектах внедряется пилотная система автоматизированного контроля. Данный проект реализуется при поддержке Программы развития ООН в Казахстане и направлен на обеспечение мониторинга технического состояния водохранилищ и своевременного принятия необходимых мер во время паводков.

Для защиты населенных пунктов от подтоплений на четырех водохранилищах установлены локальные системы оповещения. Кроме того, в ближайшее время планируется очистка участков рек Тобол, Шортанды и Торгай.

«Наша цель — сформировать устойчивую систему, направленную не только на ликвидацию последствий паводка, но и на их предупреждение. Для этого важно своевременное завершение начатых проектов, постоянный контроль за безопасностью гидротехнических сооружений и обеспечение надлежащей эксплуатации каждого объекта. Конечным результатом этих работ является безопасность населенных пунктов и местных жителей, а также повышение надежности водохозяйственной инфраструктуры региона. Для реализации этих задач важна слаженная работа центральных и местных исполнительных органов, бассейновой водной инспекции, РГП «Казводхоз» и водопользователей», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В ходе встречи жители Карабалыкского района задали министру вопросы касательно углубления реки Тогызак, установления водоохранных зон и реконструкции водопроводов. Далее Нуржан Нуржигитов провел личный прием граждан, где ответил на вопросы об освоении и использовании подземных вод для орошения и получении разрешений на специальное водопользование. По итогам встречи были даны конкретные поручения руководителям ответственных комитетов и департаментов.