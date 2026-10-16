Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов совершил рабочую поездку в Костанайскую область, где ознакомился с работой крупных водохозяйственных объектов и их готовностью к предстоящему паводковому сезону.

В городе Тобыл Нуржан Нуржигитов вместе с акимом региона Кумаром Аксакаловым посетил дамбу, предназначенную для защиты населенного пункта от паводковых вод. В прошлом году был завершен капитальный ремонт объекта. Был произведен монтаж водопропускных труб, а также гидроизоляция труб и бетонных площадок.

Реализация проекта позволила обеспечить защиту от подтоплений до 3500 жилых домов, социальных объектов и предприятий города Тобыл.

Далее министр посетил Каратомарское водохранилище в городе Рудном. Объект, способный вместить до 586 млн кубометров воды, снабжает водными ресурсами местное население, а также сельское хозяйство и промышленность региона.

На сегодня водохранилище наполнено на 67% — в нем накоплено 391,2 млн кубометров воды. В текущем году на объекте были проведены работы по ремонту затворов.

Находясь на Каратомарском водохранилище Нуржан Нуржигитов встретился со специалистами Костанайского филиала РГП «Казводхоз». В ходе беседы он подчеркнул, что Министерство водных ресурсов и ирригации ежегодно реализует меры, направленные на улучшение условий труда работников предприятия.

«С 2024 года мы ежегодно повышаем заработную плату работников РГП «Казводхоз». За два года средний размер оплаты труда на предприятии увеличился более чем вдвое. В этом году была увеличена зарплата механизаторов. Также оплачиваются их командировочные расходы. Кроме того, все филиалы ежегодно обеспечиваются новой спецтехникой для более эффективной работы по строительству, реконструкции и очистке гидросооружений», — отметил министр водных ресурсов и ирригации.

В городе Лисаковске глава водохозяйственного ведомства ознакомился с работой Верхне-Тобольского водохранилища. На сегодня объект, способный вместить до 816,6 млн кубометров воды, наполнен на 73% — в нем собрано 592,2 млн кубометров воды. Ранее в этом году на водохранилище были выполнены работы по текущему ремонту.

В ходе осмотра Верхне-Тобольского водохранилища министр побеседовал с молодыми специалистами РГП «Казводхоз» о реализуемых в стране мерах по повышению кадрового потенциала водной отрасли.

«Глава государства неоднократно подчеркивал важность развития кадрового потенциала водной отрасли. Для этого нами проводится комплексная работа по привлечению в сферу молодых специалистов. Например, продолжает расти количество образовательных грантов для абитуриентов, поступающих по водным специальностям. Параллельно растет число студентов, проходящих производственную практику на объектах РГП «Казводхоз». Кроме того, реализуются программы двухдипломного образования с китайскими и венгерскими вузами. С момента создания нашего министерства казахстанские водники также проходят зарубежные стажировки и курсы повышения квалификации. На сегодня за пределами страны обучились порядка 500 человек», — отметил Нуржан Нуржигитов.