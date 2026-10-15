Казахстан и ФАО обсудили разработку программы партнёрства в сфере водных ресурсов

В рамках рабочего визита в Рим вице-министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Арсен Жаканбаев провёл ряд двусторонних встреч с представителями руководства Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО).

В ходе встреч с директором Департамента мобилизации ресурсов ФАО Александром Джонсом, заместителем Генерального директора ФАО, региональным представителем по Европе и Центральной Азии и исполняющим обязанности представителя ФАО в Казахстане Виорелом Гуцу, а также директором Департамента земельных и водных ресурсов ФАО Лифэном Ли стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере устойчивого управления водными ресурсами и ирригации.

Одним из ключевых вопросов стала разработка Программы партнёрства Казахстан – ФАО по управлению водными ресурсами и ирригации, направленной на определение долгосрочных приоритетов сотрудничества и подготовку совместных проектов в водохозяйственной сфере.

В частности, стороны рассмотрели возможности привлечения ресурсов для реализации совместных инициатив, дальнейшую проработку технических направлений программы и практические механизмы взаимодействия между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и профильными подразделениями ФАО.

Проведённые встречи подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнёрства и последовательной проработке практических направлений сотрудничества.

«Мы рассматриваем Партнёрскую программу Казахстан – ФАО как важный инструмент внедрения современных подходов к управлению водными ресурсами, развития водосберегающих технологий и цифровизации водного сектора. Уверены, что дальнейшее укрепление нашего сотрудничества позволит выработать практические решения, направленные на повышение эффективности водопользования и устойчивости водного хозяйства Казахстана», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Арсен Жаканбаев.