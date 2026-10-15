Казахстан принял участие в Римском водном диалоге в штаб-квартире ФАО

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Арсен Жаканбаев принял участие в Римском водном диалоге, состоявшемся 14 октября 2026 года в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) в Риме.

В мероприятии также приняли участие Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, министр сельского хозяйства Республики Таджикистан, министр сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики, а также министры и высокопоставленные представители ряда стран и международных организаций.

В рамках пленарного заседания высокого уровня «Глобальный диалог по правам на водные ресурсы: инновационное управление водными ресурсами для обеспечения продовольственной и водной безопасности» участники обсудили вопросы реализации прав на водные ресурсы в национальных условиях, совершенствования систем управления водными ресурсами, а также обеспечения более справедливого, прозрачного и устойчивого распределения воды для укрепления водной и продовольственной безопасности.

Вице-министр в своем выступлении особое внимание уделил роли эффективного управления водными ресурсами в условиях изменения климата и растущего дефицита воды.

«Казахстан и другие страны Центральной Азии уже сталкиваются с последствиями изменения климата. Изменение гидрологического режима, снижение водности рек, учащение засух и паводков требуют от нас принятия своевременных и системных мер. В этой связи развитие водного сектора является одним из ключевых приоритетов государственной политики Казахстана.», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Арсен Жаканбаев.