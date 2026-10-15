В текущем году Кызылординским филиалом РГП «Казводхоз» была выполнена первая за 26 лет механизированная очистка оросительного канала «Жетыколь» в Сырдарьинском районе.

Работы выполнены на участке протяженностью 16,5 км. В результате улучшилось обеспечение водой 10 озерных систем, а также пастбищ и сенокосов, расположенных вдоль объекта.

Очистка канала также позволила полностью обеспечить поливной водой сельхозугодья Жетыкольского, Амангельдинского и Айдарлинского сельских округов.

«В настоящее время согласно утвержденному графику осуществляется сброс воды в 181 озерную систему, а также в сенокосы и пастбища Кызылординской области. С начала текущего года в экологических целях местным филиалом РГП «Казводхоз» было направлено 942 млн м³ воды. До конца года планируется направить еще порядка 258 млн м³ воды», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.