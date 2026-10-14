На площадке региональной службы коммуникаций директор филиала РГП «Казводхоз» «Большой Алматинский канал им. Д. Конаева» Кайрат Бисембаев, руководитель Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Серик Мейрамбеков подвели итоги вегетационного периода.

В текущем году Филиал заключил с аграриями 2 588 договоров на подачу воды. Объем подачи составил 282,4 млн кубометров, орошено 40,4 тыс. га земель.

Разработаны проекты по развитию водохозяйственной инфраструктуры Алматинской области. В числе планируемых работ — реконструкция Правобережного и Левобережного магистральных каналов на реке Курты, Корамского магистрального канала и 15,6 км Большого Алматинского канала. Завершается разработка проектной документации на реконструкцию плотины Бартогайского водохранилища на реке Шелек.

По поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова разработана Дорожная карта по реконструкции и модернизации объектов в ведении филиала «БАК им. Д. Конаева», предусматривающая 37 мероприятий.

В частности, начаты работы по разработке пяти проектов, предусматривающих реконструкцию плотины Куртинского водохранилища, Таскутанского водоподъемного сооружения, Шелекского гидроузла, а также головного сооружения и 110 км Большого Алматинского канала.

«Благодаря новой спецтехнике, с начала года Филиалом проведена механизированная очистка 174 км каналов при плане в 120 км. Все работы ведутся поэтапно в соответствии с утвержденным планом и направлены на обеспечение стабильной и бесперебойной подачи воды потребителям», — сообщил директор филиала РГП «Казводхоз» «БАК им. Д. Конаева» Кайрат Бисембаев.