Для обеспечения потребностей фермеров в водосберегающем оборудовании в Казахстане действуют семь отечественных заводов по производству дождевальных машин и капельного оборудования: три в Туркестанской области, два в городе Астане и по одному в Атырауской области и городе Алматы. В 2025 году в стране функционировали пять заводов, в 2024 году — четыре.

Совокупная мощность действующих предприятий достигает 3 390 дождевальных машин в год, чего достаточно для орошения порядка 205 тыс. га. По оперативным данным, в текущем году сельхозтоваропроизводителями было приобретено порядка 1010 дождевальных машин для полива 82,5 тыс. га земель.

Параллельно ведется активная работа по привлечению иностранных инвестиции. Так, в Костанайской области запущен проект по локализации производства американских дождевальных машин. Аналогичный проект реализуется в Карагандинской области.

«С начала текущего года водосберегающими технологиями были дополнительно охвачены 158 тыс. га орошаемых земель. В результате общая площадь применения современных систем полива достигла порядка 702,3 тыс. га. Также были внесены изменения в правила субсидирования поливной воды. Среди них — включение лазерного планировщика в перечень субсидируемых водосберегающих технологий», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

Напомним, Министерство водных ресурсов и ирригации увеличило размер возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение и установку водосберегающих систем с 50% до 80%, а субсидии на поливную воду при их использовании увеличены до 85%.