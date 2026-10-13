На площадке Региональной службы коммуникаций директор Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» Ербол Аскербеков и исполняющий обязанности руководителя Есильской бассейновой водной инспекции Айбек Серали подвели итоги вегетационного периода в области.

В текущем году Филиал заключил с потребителями 50 договоров по подаче воды. На орошение подано порядка 7 млн кубометров воды. Полито свыше 2,9 тыс. га земель, из них 2,36 тыс. га — с применением водосберегающих технологий.

На питьевое водоснабжение населенных пунктов, включая город Астану, было направлено более 150 млн кубометров воды.

Осуществлены проводимые ежегодно природоохранные попуски воды в объеме 40 млн кубометров для поддержания водного баланса и сохранения биоразнообразия Тенгиз-Коргалжынской системы озер.

Филиалом также проведены многофакторные обследования 14 гидротехнических сооружений. В числе обследованных объектов — Преображенский гидроузел и Кояндинское водохранилище. Выполнены работы по текущему ремонту на Астанинском, Чаглинском и Красноборском водохранилищах, Канале «Нура-Есиль», Кенбидайикском гидроузле и системе лиманного орошения «Алва».

В настоящее время семь проектов находятся на стадии реализации, включая реконструкцию головного сооружения системы лиманного орошения «Алва» и Защитной дамбы города Астаны. Также разрабатываются 11 проектов по реконструкции водохозяйственных комплексов.

«Все эти проекты имеют одну общую цель — повысить надежность и безопасность гидротехнических сооружений, внедрить современные технологии и автоматизированные системы управления водными ресурсами. Кроме того, Филиалом осуществляется заблаговременная подготовка к весенним паводкам 2027 года в виде заготовки инертных материалов, мобилизации техники, ревизии грузоподъемных механизмов и укрепления материально-технической базы», — сообщил директор Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» Ербол Аскербеков.