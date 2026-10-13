В Енбекшиказахском районе Алматинской области завершаются работы по усовершенствованию ирригационных систем Балтабайского массива орошения.

Проектом предусмотрена реконструкция 31 канала общей протяженностью свыше 68,5 км. Из них 4 канала общей протяженностью 15,2 км — межхозяйственные, 27 каналов общей протяженностью порядка 53,3 км — внутрихозяйственные.

На сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 100%. Реализация проекта позволит улучшить обеспечение водой 5 тыс. га орошаемых земель Балтабайского сельского округа.

«Все объекты находятся в ведении филиала РГП «Казводхоз» «Большой Алматинский канал им. Д. Конаева». Полную готовность Балтабайского массива орошения планируется обеспечить к вегетационному периоду следующего года», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.