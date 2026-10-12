В школе №85 города Астаны состоялся экологический час «Каждая капля на счету: водосбережение начинается с нас» с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в Республике Казахстан Михала Лабенды и вице-министра водных ресурсов и ирригации РК Талгата Момышева.

Мероприятие прошло в рамках инициативы «Экономь воду — сохраняй будущее!» Министерства водных ресурсов и ирригации и Министерства просвещения, реализуемой НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов», а также в рамках единой программы воспитания «Адал азамат», реализуемым при партнерстве с Методическим центром воспитательной работы города Астаны в целях соблюдения принципа «Закон и Порядок».

В рамках экочаса гости встретились с администрацией школы и лидерами школьного Парламента, а также с представителями молодежного экологического движения «Амбассадоры Земли». Далее состоялась совместная посадка деревьев на «Аллее лидеров».

В школьной лаборатории AQUA LAB учащиеся 7-х классов представили гостям исследовательскую работу по определению и сравнению показателей качества воды в различных районах Астаны. Школьники продемонстрировали методы исследования и поделились полученными результатами.

Учащиеся 3-го класса приняли участие в экологическом занятии на тему «Экономь воду — сохраняй будущее!», где в доступной форме познакомились с принципами рационального использования воды и повседневными привычками, помогающими беречь природные ресурсы.

Далее Посол Республики Польша Михал Лабенда выступил перед школьниками на тему «Вода объединяет нас: ответственность молодого поколения за устойчивое будущее». В центре внимания — ценность водных ресурсов, культура ответственного потребления, европейский опыт, а также роль образования и молодежи в решении экологических задач.

После выступления школьники задали гостям вопросы. Участники мероприятия обсудили возможности международного сотрудничества в сфере экологии, роль молодежи в продвижении экологических инициатив и конкретные шаги, которые школьники могут предпринимать для сохранения окружающей среды.

«Ключевая идея мероприятия — культура водосбережения начинается с повседневных действий каждого человека. Школа играет важную роль в формировании правильных привычек с ранних лет: через уроки, исследования, практический опыт и личную ответственность. Участие иностранных делегатов в нашей инициативе показывает школьникам, что сохранение водных ресурсов — общая задача для всех стран», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышев.