Министерство водных ресурсов и ирригации и Университет Аризоны (ASU) разрабатывают дорожную карту сотрудничества, предусматривающую проведение совместных семинаров, учебных курсов и стажировок для казахстанских специалистов, разработку и адаптацию гидрологических моделей с учетом особенностей нашей страны, а также реализацию совместных проектов в сфере устойчивого управления водными ресурсами в условиях изменения климата.

Напомним, ранее в этом году министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с президентом ASU Сурешем Гаримеллой, с которым обсудил направления потенциального сотрудничества.

«Мы всегда открыты к международному сотрудничеству в области подготовки кадров и повышения квалификации действующих специалистов. Например, Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации в городе Тараз реализует программу двухдипломного образования с ведущими венгерскими вузами, а подведомственные организации Министерства тесно взаимодействуют с коллегами из Китая, США и Нидерландов», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

Отметим, что на сегодня Университет Аризоны представлен в Казахстане на базе Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева, с которым реализует совместную программу двухдипломного образования и ряд научно-исследовательских проектов.