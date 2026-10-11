Обзор за неделю

5.10

Екатеринбург, Россия

Казахстан и Россия обсудили вопросы совместного использования и охраны трансграничных водных объектов.

6.10

Астана

Казахстанские ученые разработали технологию беструбного водоподъема, позволяющую экономить на трубах и электроэнергии.

6.10

Павлодарская область

Порядка 50 млн м³ воды подано по Каналу им. К. Сатпаева на нужды орошения в вегетационный период 2026 года.

7.10

ЗКО

Проекты по строительству Битикского и Жалпакталского водохранилищ в ЗКО получили положительное заключение госэкспертизы.

7.10

Актюбинская область

Реконструкция Каргалинского водохранилища с установкой малой ГЭС будет проведена в Актюбинской области.

8.10

Туркменбаши, Туркменистан

Страны Центральной Азии согласовали прогнозируемый приток воды в Шардаринское водохранилище на межвегетационный период. В городе Туркменбаши состоялось 95-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. В мероприятии принял участие министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

8.10

Область Абай

Более 16 тыс. га земель орошено в области Абай по итогам вегетационного периода 2026 года.

8.10

Карагандинская область

68 млн кубометров воды подано аграриям Карагандинской области в поливной период 2026 года.

9.10

Астана

Более 50 обращений поступило в Министерство водных ресурсов и ирригации через чат-бот «Стоп — черный рынок воды!».

9.10

Область Жетісу

Порядка 900 млн м³ воды подано на нужды аграриев филиалом РГП «Казводхоз» по области Жетісу по итогам вегетационного периода.