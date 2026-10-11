Обзор за неделю
5.10
Екатеринбург, Россия
Казахстан и Россия обсудили вопросы совместного использования и охраны трансграничных водных объектов.
6.10
Астана
Казахстанские ученые разработали технологию беструбного водоподъема, позволяющую экономить на трубах и электроэнергии.
6.10
Павлодарская область
Порядка 50 млн м³ воды подано по Каналу им. К. Сатпаева на нужды орошения в вегетационный период 2026 года.
7.10
ЗКО
Проекты по строительству Битикского и Жалпакталского водохранилищ в ЗКО получили положительное заключение госэкспертизы.
7.10
Актюбинская область
Реконструкция Каргалинского водохранилища с установкой малой ГЭС будет проведена в Актюбинской области.
8.10
Туркменбаши, Туркменистан
Страны Центральной Азии согласовали прогнозируемый приток воды в Шардаринское водохранилище на межвегетационный период. В городе Туркменбаши состоялось 95-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. В мероприятии принял участие министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
8.10
Область Абай
Более 16 тыс. га земель орошено в области Абай по итогам вегетационного периода 2026 года.
8.10
Карагандинская область
68 млн кубометров воды подано аграриям Карагандинской области в поливной период 2026 года.
9.10
Астана
Более 50 обращений поступило в Министерство водных ресурсов и ирригации через чат-бот «Стоп — черный рынок воды!».
9.10
Область Жетісу
Порядка 900 млн м³ воды подано на нужды аграриев филиалом РГП «Казводхоз» по области Жетісу по итогам вегетационного периода.