На площадке Региональной службы коммуникаций директор филиала РГП «Казводхоз» по области Жетісу Медет Керимжанов и руководитель отдела Балхаш-Алакольской бассейновой водной инспекции Алмас Ринар подвели итоги вегетационного периода.

В текущем году с сельхозтоваропроизводителями заключено 8092 договора по подаче поливной воды. Фактически подано 895,8 млн м³, орошено 122,3 тыс. га земель, влагозарядковый полив проведен на площади 29,2 тыс. га.

С начала 2026 года Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией проведено 76 проверок по области Жетісу. По их результатам наложены административные штрафы на общую сумму порядка 15,9 млн теңге. Материалы по семи делам рассмотрены в судебном порядке.

«В рамках подготовки к следующему вегетационному периоду будет продолжена работа с сельхозтоваропроизводителями по вопросам рационального использования воды, внедрения водосберегающих технологий, сокращения посевов монокультур и соблюдения севооборота. В целом вегетационный период 2026 года прошел в штатном режиме», — сообщил директор филиала РГП «Казводхоз» по области Жетісу Медет Керимжанов.