В текущем году в рамках реализации принципа «Закон и Порядок» Министерством водных ресурсов и ирригации был запущен чат-бот в мессенджере Telegram «Стоп — черный рынок воды!». Данная мера направлена на обеспечение справедливого распределения водных ресурсов в поливной период, а также на выявление и предупреждение коррупционных и иных правонарушений в деятельности РГП «Казводхоз» и его филиалов.

Например, перед началом поливного сезона через чат-бот поступило обращение по поводу отказа крестьянскому хозяйству в регистрации в системе заключения электронных договоров по подаче воды. Данное обращение было направлено в Департамент водопользования РГП «Казводхоз». Вопрос был решен совместно с Информационно-аналитическим центром водных ресурсов.

«Чат-бот создан в рамках Дорожной карты по искоренению «черного рынка» воды, утвержденной Министерством водных ресурсов и ирригации совместно с Генеральной прокуратурой. Все обращения, отработаны штатно. Система показала стабильную работу, сбоев в приеме и передаче данных не зафиксировано. Полученные результаты учтены для дальнейшего усовершенствования пользовательского интерфейса и диалогов», — сообщил генеральный директор РГП «Казводхоз» Ануар Ускенбаев.

Активация чат-бота осуществляется путем сканирования QR-кода, доступного во всех филиалах РГП «Казводхоз» и на их производственных участках. Чат-бот функционирует на государственном и русском языках и предусматривает возможность анонимного обращения.