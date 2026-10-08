Более 16 тыс. га земель орошено в области Абай по итогам вегетационного периода 2026 года

На площадке Региональной службы коммуникаций директор филиала РГП «Казводхоз» по области Абай Жаркынбек Байсабыров и руководитель Ертисской бассейновой инспекции Медет Жадигерулы подвели итоги вегетационного периода в регионе. В 2026 году Филиал заключил с потребителями 403 договора на подачу воды. Орошено свыше 16 тыс. га сельскохозяйственных угодий, использовано более 59 млн м³ воды.

«Также в области реализуются инфраструктурные проекты, предусматривающие реконструкцию 374,5 км магистральных каналов. Данные работы позволят увеличить площадь орошаемых земель региона на 55 тыс. га. В частности, положительное заключение госэкспертизы получили пять проектов по реконструкции ирригационных сетей в Жарминском и Урджарском районах и районе Мақаншы»,— сообщил директор филиала РГП «Казводхоз» по области Абай Жаркынбек Байсабыров.

В рамках совместной с Генеральной прокуратурой Дорожной карты по борьбе с «черным рынком воды» Ертисская бассейновая инспекция ежедневно проверяет соблюдение лимитов водопользования и выявляет факты бездоговорного либо несанкционированного использования водных ресурсов. С начала 2026 года Инспекцией выявлено 5 нарушений по области Абай. Наложены 4 административных штрафа, один материал направлен в суд.